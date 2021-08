Der gemeinnützige Verein Überbetriebliche Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB) wurde 1975 gegründet, um die Qualität der beruflichen Ausbildung weiter voranzutreiben. Die Gründungsmitglieder waren die IHK Rhein-Neckar sowie neun Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Inzwischen hat der Verein rund 40 Mitglieder. Über 50 Unternehmen senden ihre Auszubildenden regelmäßig in die ÜAB. 1989 errichtete die ÜAB in der Karl-Tschamber-Straße 3 in Buchen ein eigenes Gebäude. Die ÜAB steht allen Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Privatpersonen für die Qualifizierung zur Verfügung.