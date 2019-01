Brantner und der Brexit

Über den Brexit wurde viel gesagt, aber mit die beste Anekdote steuerte die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner gestern auf dem Neujahrsempfang ihrer Partei bei.

Sie war im Oktober bei der Parteikonferenz der britischen Konservativen in Birmingham, um herauszufinden, wieso die Briten aus der EU wollen. Sie gesellte sich zur Gruppe der Bauern und Jäger, die mit Landwirtschaftsminister Michael Gove, einem der schärfsten Brexit-Befürworter, in einem Nebenraum diskutierte. Da meldete sich einer zu Wort: "Ich war immer für den Brexit. Aber: Ich bin Lachsfischer. Gilt denn auch die EU-Gewässerrichtlinie weiter? Wenn nicht, dann werden die Flüsse zu schmutzig und ich muss meinen Betrieb aufgeben." Darauf Gove: "Natürlich nicht, dieses bürokratische Monster aus Brüssel schaffen wir ab." Dann der nächste: "Auch ich war immer für den Brexit. Aber was wird aus der EU-Herkunftsbezeichnung? Ich habe eine Destillerie und will nicht, dass andere meinen Whiskey nachmachen." Gove kategorisch: "Das wird es nicht mehr geben. Das ist staatlicher Dirigismus."

Schließlich ein Dritter: "Auch ich habe immer für den Brexit gekämpft. Aber was wird aus den Saisonkräften aus Bulgarien? Dürfen die dann noch bei mir arbeiten - denn sonst gibt es keinen, der die Felder aberntet." Gove wurde langsam mürrisch: "Wegen dieser EU-Saisonkräfte machen wir doch den Brexit, dass die nicht mehr ins Land kommen!" Und die letzte Wortmeldung machte den Minister fast sprachlos: "Auch ich habe für den Brexit gestimmt. Aber können Sie mir garantieren, dass die britische Regierung mir dieselben Subventionen bezahlt wie die EU?" Gove geriet völlig aus der Fassung und schrie: "Natürlich nicht, diese Subventionen waren doch die reinste Sowjetunion." Daraufhin war gespannte Stille im Raum, der Minister ging rasch.

Brantners Lehre daraus: "Der Glaube, dass man alles Gute behält und nur das Schwierige, was man nicht mehr will, verschwindet, der funktioniert nicht mehr!" Das Publikum in der Halle 02 tobte und klatschte lange. hö