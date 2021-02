> In der Brandschutz-Affäre hatten Polizei und Staatsanwaltschaft im Sommer 2018 nicht nur das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises und Privatwohnungen, sondern auch das Rathaus der Gemeinde Mauer durchsucht. Dort lag auch der Ursprung der Ermittlungen. Die Elsenztalgemeinde hatte ein 10.000 Euro teures Brandschutzkonzept für die über 50 Jahre alte Sport- und Kulturhalle an ein Unternehmen vergeben. Daraufhin wurde nach RNZ-Informationen auch gegen eine Person ermittelt, die in enger Verbindung zu dem Unternehmen stand. Der Verdacht der Untreue bestand damals bei sieben aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern des Landratsamtes. Sie sollen Gemeinden für die Erarbeitung von Brandschutzgutachten gezielt Firmen empfohlen haben. Die aktiven Bediensteten bestritten laut Landratsamt die Vorwürfe. Sie waren zuletzt wegen der Unschuldsvermutung auch weiterhin im Dienst. Die Ermittlungen waren Ende des vergangenen Jahres nach mehreren Verzögerungen abgeschlossen worden. cm