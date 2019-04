Bluttest-PR mit Angelina Jolie?

Die Euphorie war groß, als im Jahr 2017 die Firma Heiscreen gegründet wurde. Obwohl Profis wie der Pharmariese Roche das Risiko ablehnten, in die Forschung für den Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung zu investieren, stieg der Hockenheimer Unternehmer Jürgen Harder ohne Zögern ein.

Nach RNZ-Informationen soll von Anfang an eine weltweite Vermarktung samt PR-Kampagne gedacht worden sein. Die Lebensgefährtin von Harder, Olympia-Schwimmerin Franziska van Almsick, sei in einem Szenario sogar als "Bluttest-Botschafterin" im Gespräch gewesen. Angedacht war auch eine ähnliche Anfrage an die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie.

Als der Bluttest dann mit weit weniger guten Ergebnissen als ursprünglich erhofft am 21. Februar 2019 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, reduzierte sich diese PR auf eine zweisprachige Pressemitteilung sowie Publikationen in Tageszeitungen wie der Londoner "Times" und eben in deutschen leichten Blättern wie "Bild", "Bunte"und "Focus". (we)