Nahmen für BAP einige Kilometer Anfahrt in Kauf (v.li.): Natascha Jelitte, Ulrich Ruhland, Andrea Rosenbauer, Lukas Reinbold und Michael Pohl. Foto: Falk-Stéphane Dezort

> BAP-Fans aus ganz Süddeutschland pilgerten zum "Blacksheep"-Festival, darunter auch viele äußerst treue. "Die BAP-Familie ist groß. Es gibt in jeder Gegend einen harten Kern, den man immer mal wieder trifft", sagt Michael Pohl aus Osterburken. Bonfeld war sein 20. BAP-Konzert. Deutlich mehr auf dem Buckel hat Ulrich Ruhland aus Leonberg. Seit 1980 hält er Niedecken und BAP die Treue. 135 Konzerte sind dafür ein stolzer Beweis. Schon kurz nach Einlass wartet das Quintett, das von Natascha Jelitte (40 Konzerte), Andrea Rosenbauer (60) und Lukas Reinbold (68) komplettiert wird, gespannt in der ersten Reihe. Sie alle haben sich über die Jahre hinweg auf den Konzerten oder im Fan-Forum kennengelernt und fahren seither nicht allein weg BAP zu den Konzerten, sondern auch, um Gleichgesinnte wiederzutreffen. "Man kennt die Show zwar, aber einem sind die Leute und Lieder so ans Herz gewachsen, dass man es immer noch genießt", sagt Pohl. (fsd)