Der gebürtige Schwarzwälder Björn Krebs (46) ist im elften Jahr an der Theodor-Frey-Schule (TFS) tätig. Nach seiner Ausbildung zum Tischler in Berlin und der traditionellen Wanderschaft (Walz) absolvierte er den Tischlermeister und arbeitete dann viele Jahre selbstständig als Tischler in Heidelberg. In den Schuldienst stieg er im Jahr 2010 ein (an der Theodor-Frey-Schule). Seit 2013 ist er auch Personalratsvorsitzender, seit 2018 Werkstattleiter; er wohnt in Mannheim. Als der Anruf kam, dass in Eberbach dringend jemand gesucht wird, hat sich für ihn "der Kreis geschlossen", da er vor seiner Tischlerausbildung ein Lehramtsstudium begonnen hatte.

Die TFS ist eine gewerbliche und kaufmännische Berufsschule mit etwa 550 Schülern und 45 Lehrern. Die Schülerzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil geblieben. Weniger Azubis/Schüler im Metallbereich, mehr Schüler in den Vollzeitschulen, welche zum Beispiel zum mittleren Bildungsabschluss bzw. zur Fachhochschulreife führen.