Biografie

Bernd Scheifele wurde 1958 in Freiburg geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Freiburg und Dijon. Nach der Promotion arbeitete Scheifele als Partner in einer Wirtschaftskanzlei in Stuttgart. Dort begleitete er die Gründung des Pharmahändlers Phoenix in Mannheim, zu deren Vorstandsvorsitzenden er 1994 berufen wurde.

2005 wurde Scheifele der Chef von HeidelbergCement. Bei Phoenix ist er noch immer Vorsitzender des Aufsichtsrats, außerdem ist er Aufseher bei der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck und beim Wissenschaftsverlag Springer Nature.

Ende Januar übergibt Bernd Scheifele den Vorstandsvorsitz an seinen jetzigen Stellvertreter Dominik von Achten. Scheifele soll 2022 nach einer gesetzlichen zweijährigen Pause den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen.