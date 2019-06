Das katholische Dekanat Heidelberg-Weinheim wurde im Jahr 2008 aus den Dekanaten Heidelberg und Weinheim gebildet. Zu ihm gehören 26 Pfarreien mit mehr als 80.000 katholischen Christen entlang der badischen Bergstraße von Laudenbach im Norden bis Heidelberg-Kirchheim im Süden.

Katholische Stadtkirche Heidelberg: Seit 2015 bilden elf katholische Pfarrgemeinden in Heidelberg und die Pfarrgemeinde St. Joseph in Eppelheim eine einzige Seelsorgeeinheit. Zu ihr gehören rund 40.000 Katholiken in den beiden Städten, damit ist sie die größte Seelsorgeeinheit in der Erzdiözese Freiburg. Leiter der Stadtkirche ist Dekan Joachim Dauer. Dazu kommen die Pfarrer Johannes Brandt, Alexander Czech, Christof Heimpel, Josef Mohr sowie Jochen Winter, der als Flüchtlingsseelsorger arbeitet. Überdies gibt es mehrere Pastoralreferenten, Gemeindereferenten und Assistenten.