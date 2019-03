Der "Bib Gourmand Deutschland 2019"

Gut und günstig essen: Der "Bib Gourmand Deutschland 2019" aus dem Hause "Guide Michelin" listet bundesweit 424 Topadressen auf. Der 264 Seiten starke Gourmetführer ist zum Preis von 17,90 Euro im Buchhandel erhältlich. Das inzwischen fest etablierte Qualitätslabel mit dem lächelnden Gesicht des Michelin-Männchens "Bibendum" signalisiert, dass Gäste hier sorgfältig zubereitete Speisen zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.

Große Vielfalt: Die vierte Ausgabe des Führers umfasst ebenso rustikale Gasthöfe wie gemütliche Weinstuben oder modern orientierte Bistros. Die gleiche Vielfalt gilt auch für die Arbeit der Küchenchefs: Die Stilvielfalt reicht von bodenständig über klassisch bis modern. Unabhängig vom Repertoire gilt für alle Bib-Gourmand-Adressen: Hier kommen frische, saisonale und bevorzugt regionale Zutaten auf den Teller.

Ausgezeichnete Region: Neben der Hardheimer "Wohlfahrtsmühle" wurde im Neckar-Odenwald-Kreis der Landgasthof "Zum Ochsen" in Mosbach-Nüstenbach geehrt. "Hier speist man herzlich umsorgt in stilvoll-gemütlicher Atmosphäre", lobt der MichelinTester. In der näheren Umgebung wurden zudem folgende Restaurants mit dem "Bib Gourmand" ausgezeichnet: das Hotel "Weinhaus Stern" in Bürgstadt, das Gasthaus "Zur Krone" in Großheubach, das Hotel "Anne-Sophie" in Künzelsau, das Hotel "Jagstmühle" in Mulfingen, das Weinhaus "Anker" in Marktheidenfeld, das Weinhaus "Zum Ritter" in Triefenstein, das "Bistro" im Hotel "Laurentius" in Weikersheim sowie die "Bestenheider Stuben" in Wertheim.

Einen der begehrten Michelin-Sterne hat die "Abt- und Schäferstube" im Hotel "Der Schäferhof" in Amorbach erneut errungen. (rüb)