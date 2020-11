Im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Landesebene treten die besten Nachwuchshandwerker aller acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg gegeneinander an. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Landessieger in diesem Jahr vornehmlich über das Ergebnis der Abschluss- und Gesellenprüfung ermittelt. Dabei waren viele junge Handwerker aus der Region erfolgreich: Acht Teilnehmer sicherten sich den ersten Platz und wurden Landessieger ihres Berufs. Weitere fünf Teilnehmer erreichten den zweiten und drei einen dritten Platz. (rnz)