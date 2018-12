Die Beschilderungskonzeption kostet inklusive Planung rund 300.000 Euro; die Kosten für alle Schilder mit Montage liegen bei 126.500 Euro. Der Graffitischutz und Sonderbeschichtungen an ausgewählten Standorten kosten 6600 Euro. Die Kosten für das Parkleitsystem tragen die Stadtwerke. Der Tiefbau schlägt mit rund 35.000 Euro zu Buche. Neben der Kernstadt sind es vor allem Rohrbach und Steinsfurt, die neue Beschilderungsanlagen erhalten. Die sechs Haupteinfahrtsachsen der Kernstadt werden mit Willkommensgrußanlagen ausgestattet. Davon werden drei Anlagen neu installiert, an den übrigen drei Bestandsanlagen werden Tafeln mit neuen Hochleistungsfolien versehen.

Außerdem werden 18 neue Infoanlagen mit Vorwegweisern gebaut. Diese gliedern sich in sechs Gewerbetafeln in der Kernstadt, Dühren und Reihen; sieben kleine Anlagen für Fußgänger in der Kernstadt und Steinsfurt und fünf große Anlagen an den Ortseingängen der Kernstadt mit insgesamt 46 zugehörigen Stelen und 28 Tafeln. Ein Gäste- und Gewerbeleitsystem mit Parkleitsystem sieht 150 Standorte mit Schilderbäumen vor. Davon stehen 32 auf Einzel- und 41 auf Doppelstelen, außerdem werden 77 Anlagen an schon bestehende Masten montiert.

Neben der Kernstadt und den Ortsteilen Rohrbach und Steinsfurt wird es auch eine Hotelroute geben, die sich über die Gesamtgemarkung erstreckt und Ehrstädt, Hilsbach und Weiler einbezieht. Die Schilder werden aus Aluminiumhohlkastenprofil, die Schildermasten aus Aluminium-Harteloxal gebaut und mit Bodenhülsen mit diebstahlsicherem Schnellverschluss 50 Zentimeter tief im Boden verankert. Ein Schilderbaum wird bis zu sieben Schilder umfassen, in Sonderfällen maximal elf Schilder.