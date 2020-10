Was ist eine Wallbox? Das ist ein spezieller Stromanschluss zum Laden von einem Elektroauto im privaten Bereich. Sie wird an der Wand angebracht, daher der Name: Wallbox = Wandbox (englisch). Die Installation muss von einem Fachmann vorgenommen werden. Ein mitgeliefertes Ladekabel stellt die Verbindung von der Wallbox zum Auto her.

Wie lange dauert der Ladeprozess? Das hängt von vielen Faktoren ab wie Ladestand, Kabellänge, Temperatur. Bei vielen Autos ist der maximale Ladestrom nur bis 80 Prozent Akkufüllung möglich, das schont die Batterie. Der Autofahrer muss sich auf mehrere Stunden einstellen, wenn der Akku so gut wie leer ist. Wer das Auto hauptsächlich im Stadtverkehr nutzt, "tankt" meist immer wieder zwischendurch.

Wie weit kann ich fahren? Das ist sehr unterschiedlich je nach Hersteller zwischen 200 und 400 Kilometern. Ein Tesla fährt mit über 550 Kilometern Reichweite an der Spitze.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Im Rahmen eines Konjunktur-Programms wegen der Corona-Krise geben Staat und Hersteller Subventionen als Innovationsprämie. Reine E-Autos werden bis zu 9000 Euro gefördert, Plug-In-Hybride bis zu 6750 Euro. Auch die Installation von Wallboxen im privaten Bereich wird gefördert, auch von der Stadt Heidelberg.

Wie viele E-Autos gibt es? Am 1. Januar 2020 hat der Bestand an Stromern auf deutschen Straßen laut Statista rund 136.600 Fahrzeuge betragen. Ein Rekordwert. Und 53.000 mehr als im Vorjahr.