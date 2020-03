Benjamin Starke wurde 1989 in Heidelberg geboren und ist in Rotenberg aufgewachsen. Er ist seit 2011 freier Mitarbeiter der Wieslocher Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung.

Nach erfolgreichem Master-Studium an der Uni Mannheim 2014 sowie dem Vorbereitungsdienst auf das gymnasiale Berufsschul-Lehramt ist er seit 2016 Lehrer für Betriebswirtschaftslehre und katholische Religion an der kaufmännischen Johann-Philipp-Bronner-Schule Wiesloch, an der er selbst 2008 das Abitur absolvierte.

Er vertritt vor Ort den Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg, der mit über 10.000 Mitgliedern der größte Fachlehrerverband des Landes ist.