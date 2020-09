> Das Begeisterhaus ist ein Projekt des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI). Der DAI-Freundeskreis hat dafür 2018 ein Ex-Verwaltungsgebäude der US-Armee in den ehemaligen Patton Barracks in Kirchheim gekauft – den "Clocktower", der auf vier Stockwerken 1800 Quadratmeter Platz bietet. Auf dem Gelände drumherum entsteht der Heidelberg Innovation Park (Hip) für Firmen in Bereichen wie IT, digitale Medien und Bioinformatik. Das Begeisterhaus soll in rund einem Jahr öffnen.

> Die Idee: Das Begeisterhaus soll ein offener, nicht-kommerzieller Freiraum werden, wo Menschen jedes Alters und jeder Herkunft sich gemeinsam ausprobieren, Projekte starten und ihre Potenziale entfalten können – ein Ort, an dem Wissen geteilt und kreativ gedacht wird. Ein paar konkrete Beispiele: In Werkstätten kann mit Holz oder Metall gearbeitet werden. Es gibt ein Tonstudio, 3D-Drucker und viele andere Maschinen. Geplant sind Ateliers, Ausstellungen und ein offenes Biotechnologielabor. Auch die neue Grundschule des DAI soll einziehen.