Das "Begeisterhaus" ist eine Initiative des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI): Auf dem künftigen "Heidelberg Innovation Park" in Kirchheim soll ein Ort entstehen, der allen offen steht, wo in modernen Werkstätten getüftelt, Wissen geteilt und kreativ gearbeitet werden kann, wo sich alle Bürger, ungeachtet von Herkunft, Alter oder Geschlecht begegnen - und gemeinsam etwas erschaffen. Der Freundeskreis des DAI hat dafür den "Clock Tower" - ein ehemaliges Verwaltungsgebäude der US-Armee - in den Patton Barracks gekauft.

Das Festival "Road to" ist Teil der Initiative "Begeisterhaus", ein auf 100 Tage angelegter gemeinschaftlicher Arbeitsprozess, im Rahmen dessen Veränderungen in Heidelberg mitgestaltet werden sollen. Das Projekt will Themen wie "Soziale Zukunft", "Entfaltung", "Geschichten von Vielen" und "Do it Yourself Together" eine Bühne bieten, ein Ort für Kreativität und Ausprobieren sein. pne