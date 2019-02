> Monika Ryll hält am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr zur Verleihung des "Mannheimer Steins" im Marchivum einen Festvortrag mit dem Thema "100 Jahre Bauhaus. Einzug der Moderne in Mannheim". Das Architektur- und Bauarchiv ehrt mit dem Preis Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um die Baugeschichte Mannheims verdient gemacht haben. Ausgezeichnet wird der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur.

> Eine Bauhaus-Stadtführung findet am Sonntag, 24. Februar, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Haupteingang der Kunsthalle, dem Geburtsort der "Neuen Sachlichkeit", die in Verbindung zum Bauhaus-Stil steht. Bei dem kleinen Stadtrundgang werden gedanklich Entwicklungen bis in die heutige Zeit verfolgt. oka