Wer wird hier bevorzugt?

Wer in St. Leon-Rot ein Grundstück bebauen will, kann – bei einem Festpreisverfahren – in Zukunft Punkte sammeln, um in der Rangliste der Interessenten Boden gutzumachen. Bei Punktgleichheit soll das Los entscheiden. Die Preise für die Flächen legt der Gemeinderat fest. Noch muss die Richtlinie rechtlich überprüft werden. Hier Auszüge:

> Wohndauer in der Gemeinde: Pro Jahr, das die Bewerber in St. Leon-Rot gemeldet waren, gibt es Punkte. Das gilt auch für "verwandte Angehörige ersten Grades" gerader Linie. Maximal sieben Jahre können angerechnet werden, so sind sind 28 Punkte möglich.

> Kinder: Pro Kind gibt es Punkte. Dabei ist das Alter relevant: Unter sechs Jahre gibt es 20 Punkte, zwischen sechs und zehn sind es 15 Zähler von elf bis 21 Jahren zehn. Maximal 40 Punkte sind drin.

> Arbeitsort: Geht ein Bewerber in St. Leon-Rot seiner Haupttätigkeit nach, erhält er dafür vier Punkte pro Jahr. Maximal 20 Zähler sind möglich.

> Ehrenamt: Eine ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb der vergangenen fünf Jahre in einer "arbeitsintensiven oder herausgehobenen" Position wird mit vier Punkten pro Jahr belohnt.

> Vorhandenes Eigentum: Wer kein Eigentümer oder Erbbauberechtigter eines bebauten oder bebaubaren Grundstücks ist, erhält zehn Punkte. Ebenso, wer in der Vergangenheit kein Grundstück der Gemeinde gekauft hatte.