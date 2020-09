Rund 500 Gebäude mit Hauptnutzung, also Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude und Schulen, sind derzeit in städtischem Besitz, etliche von ihnen auch in der Heidelberger Altstadt. Um sie zu unterhalten, müsste man den Etat deutlich erhöhen, sagt Bürgermeister Jürgen Odszuck. Foto: Hörnle