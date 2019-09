> Das Bahnhofsgebäude in Neckargemünd stammt aus dem Jahr 1879, beherbergte eine Gaststätte und verfügt über einen Gewölbekeller. Zuletzt gab es im Erdgeschoss noch einen von der Bahn betriebenen Kiosk. Das Obergeschoss und das Dachgeschoss waren bewohnt. Ende 2016 versteigerte die Bahn das Empfangsgebäude mit einer Nutzfläche von 650 Quadratmetern und das angrenzende Grundstück Richtung Heidelberg. Der Meistbietende war Ralph Dreher. Der Investor hat Gebäude und Grundstück für einen sechsstelligen Betrag gekauft. Teile des Gebäudes sind langfristig an die Bahn vermietet: der Ostflügel mit Technikräumen und das Häuschen des Fahrdienstleiters an den Gleisen. Ralph Dreher, der zuletzt als Rechtsanwalt und Steuerberater in Hamburg arbeitete, kommt aus Angelbachtal bei Sinsheim. Dort ist er mit seiner Gesellschaft bereits als Investor des Bauprojekts "Palais am Schlosspark" aufgetreten. Sein Vater hat vor einigen Jahren den alten Bahnhof in Neckargemünd umgebaut, in dem heute ein Sanitätshaus sitzt. Dreher ist zudem Chef von "Bahatika". Das Unternehmen mit Sitz in der Neckargemünder Hauptstraße ist auf vegane Damenschuhe spezialisiert. (cm)