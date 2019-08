Das sind die Herausgeberinnen

>Lea Reich, 22 Jahre alt, liegt in den letzten Zügen ihres Studiums Digitale Medien an der Dualen Hochschule in Mannheim. Was die gebürtige Freudenstädterin nach ihrem Bachelor im Herbst macht, das ist noch offen. Irgendwann möchte sie im Bereich Personal- oder Social-Media oder Online-Marketing arbeiten.

>Sara Wess ist 23 Jahre alt, macht ebenfalls ihren Abschluss in Digitale Medien an der DHBW und ab Herbst wird sie die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg besuchen. Die aus Kaiserslautern stammende Sara sieht ihre berufliche Zukunft auch im Journalismus.

> Bei Instagram findet Ihr die "b-seite" hier

> Bei Facebook findet Ihr die "b-seite" hier