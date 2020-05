> 100 Autos können gleichzeitig in das Autokino im "HeidelGarden".

> Tickets sollen 12,50 Euro pro Person kosten (zzgl. Vorverkaufsgebühr) kosten und müssen zwingend im Internet gekauft werden. Die entsprechende Seite www.cinegarden.de wird vermutlich am morgigen Samstag freigeschaltet.

> Nach den bisherigen Plänen soll unter der Woche jeweils ein Film am Abend gezeigt werden, an manchen Wochentagen auch zwei. Am Wochenende könnten sogar bis zu vier Filme laufen, der letzte auch nach 23 Uhr starten. Geöffnet ist jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Sobald das endgültige Programm steht, informiert die RNZ.

> Verpflegung gibt es vor Ort: Warmes Essen vom Caterer des "HeidelGarden", Popcorn und Nachos vom Luxor-Kino. Die Snacks und Getränke sollten aber möglichst vorher im Internet bestellt werden, um vor Ort einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. dns