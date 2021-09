> Die Zahlen in Deutschland: Während in Weinheim dieses Jahr 69 junge Menschen bei Freudenberg und Verbundpartnern in die Ausbildung starten, bildet der Konzern deutschlandweit aktuell insgesamt rund 500 Nachwuchskräfte aus. 137 Freudenberger sind am Mittwoch ins Arbeitsleben gestartet.

> Freudenberg-Ausbildung weltweit: Besonders stolz ist man am Weinheimer Stammsitz auf Ausbildungserfolge an dem Freudenberg-Standort in Indien. In einem Trainings-Center in Nagapattinam (Tamil, Südindien) sind in etwas mehr als einem Jahrzehnt über 700 Menschen ausgebildet worden.

> Worauf es ankommt: Zu Freudenberg zu passen. Dabei betonen die Praktiker wieder und wieder: Moderne Ausbildung bedeutet, nicht einfach nur Inhalte "einzupauken", sondern Prozesswissen zu vermitteln. Das spiegelt sich im Bildungszentrum wider. Entscheidend ist auch, im Team arbeiten zu können. web