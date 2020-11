Der Ausbilder: Der 24-jährige Steven Eberle aus Waldkatzenbach ist im Jahr 2013 nach der zehnten Klasse vom Hohenstaufen-Gymnasium zur Theodor-Frey-Schule gewechselt, hat dort das Berufskolleg Technik absolviert. Von 2015 bis 2018 hat er bei der Waldbrunner Firma Mosca seine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht (Gewerbeschule Mosbach). In diesem Jahr hat er den Meisterkurs "Industriemeister Metall" bei der IHK Heilbronn gestartet; geplanter Abschluss 2023. Nebenher jobbt er bei einem Autohaus in Mosbach als Fahrer und Wäscher. Seine Hobbys: Autotuning und Auto-Veranstaltungen planen und durchführen; "Leider konnte das Eberbacher Tuning-Treffen wegen Corona in diesem Jahr nicht stattfinden".

Die 1966 gegründete Mosca GmbH stellt Umreifungsmaschinen und Umreifungsbänder her. Es gibt 22 Niederlassungen, weltweit (Asien, Australien, Amerika und Europa) etwa 1000 Mitarbeiter, rund 550 davon in Deutschland und etwa 500 in Waldbrunn.