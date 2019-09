In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war der 1932 gegründete Luftsportverein (LSV) Weinheim zunächst verboten. Das galt für alle Luftsportvereine in Deutschland. Das Land der Kriegsverursacher sollte nie wieder die Chance bekommen, eine Luftwaffe aufzubauen. Für Weinheims Segelflieger wurde der 2. Mai 1951 zum Feiertag: An diesem Tag wurde die Segelfliegerei wieder zugelassen. So kamen Modelle wie etwa der alte Militärschulsegler SG 38 erneut zu Einsätzen, dieses Mal in friedlicher Mission. Bis heute dominiert in Weinheim der Segel(kunst)flug.