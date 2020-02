> Die Akademisierung der medizinischen Assistenzberufe ist in vollem Gange. Aus inzwischen acht Hochschulen in ganz Deutschland gibt es schon rund 450 Arztassistenten, vor allem in Kliniken. Medizinische Fachangestellte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten oder Logopäden mit Berufserfahrung bekommen mit Bachelor- oder später auch Masterstudiengängen eine Chance zum Aufstieg. Wichtig ist das auch den Medizinern. Denn Ärzte sind heutzutage nicht mehr nur da, um zu heilen. Extreme Arbeitsverdichtung und umfangreiche Dokumentationspflichten machen ihnen das Arbeitsleben schwer. Hier brauchen sie Entlastung. Und die Aufstiegsmöglichkeiten sollen auch wieder mehr Interessenten in die Assistenzberufe locken. (rnz)