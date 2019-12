> Deutschland-Chefin: Vor gut einem Jahr hat Annette Green, 56 Jahre alt, bei SAS die Leitung des Geschäfts im deutschsprachigen Raum übernommen. Green stammt ursprünglich aus Frankfurt und hat die ersten Jahre in Fulda gelebt, bevor sie im Alter von drei Jahren mit ihrer Familie in die USA zog. Die Rückkehr nach Deutschland empfindet sie als ein "nach Hause kommen".

Green hat an der North Carolina State University Computerwissenschaften studiert. Fast 30 Jahren lang arbeitete sie bei SAS in der Konzernzentrale im US-amerikanischen Cary auf verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Sales und Marketing, zuletzt als Vice President der Sparte Commercial. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne – sowie einen Puli, einen Hirtenhund aus Ungarn.