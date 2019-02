Der Songtext

1) Der Negga is’n schääner Fluss, do drin, do schwimme Fisch.

Beim Keenigsangle hocke se vun der Zeil bis zum Schdäänerne Disch

Mir hänge unser Angel nei, obs reat oder schneit;

Bei jed’m Wedder wird gefischt - mir Angler sin’ bereit.

Refrain) Un der Fisch sachd:

"Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!

Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!"

2) Am Rodhaus hot der Beckerle sei Plätz’l reserviert.

Made, Wirmer, Brood un Mais hodder alles schun prowiert.

Der Ullmer helt die Angel raus, acht Meter isse lang.

Die Karpfe gucke zum Wasser naus und saache: "Uh! Uns werd’s bang!"

Refrain) Un der Fisch sachd:

"Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!

Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!"

Alle) "Ullmer, Ullmer, mach sie heiß, mit einer Dose Mais!

Schmeiß noch e paar Kardoffel nei,

dann sin die Karpfe heiß!

3) Die Stoppuhr leeft, die Zeit is knapp, un heit zählt jedes Gramm.

Voll motiviert, voll konzentriert, so stehe se im Schlamm.

Noch fimf Minudde, dann is Schluss, dann steht der Keenisch fescht.

Wer jetzt noch nix im Ähmer hot, dem hilft blos noch’n Hescht,

Refrain) Un der Hescht sachd:

"Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!

Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!"

Alle) "Ullmer, Ullmer, mach sie heiß, mit einer Dose Mais!

Schmeiß noch e paar Kardoffel nei,

dann sin die Karpfe heiß! sti