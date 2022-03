> Angelika Dirscherl wurde 1957 in Mannheim geboren und ist in Stuttgart aufgewachsen. Sie studierte in Frankfurt Kunstgeschichte, Kunsterziehung und Germanistik und machte ein Praktikum bei einem Buchbinder. 1985 holte die damalige Direktorin des Kurpfälzischen Museums, Dr. Susanne Himmelheber, sie als Museumspädagogin und Kunstvermittlerin ans KMH, seitdem leitet Dirscherl die Malstube. Menschen aller Altersgruppen gehen hier ein und aus und folgen dem Impuls "Augen auf!", um dann selbst kreativ zu werden. 2002 wurde die Künstlerin mit dem Willibald-Kramm-Preis ausgezeichnet, ihre Werke waren in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen, zuletzt 2016 in Heidelberg im Museum Haus Cajeth und in der Stadtbücherei sowie 2020/21 im Neuen Kunsthaus Ahrenshoop.