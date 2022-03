Am liebsten gegen Köln

Stadion: Rund 60 Millionen Euro kostete die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim, die 30.150 Plätze bietet. Eingeweiht wurde sie am 24. Januar 2009 mit einem Spiel der TSG Hoffenheim gegen eine Auswahl der Metropolregion Rhein-Neckar, eine Woche später fand das erste Spiel im neuen Stadion statt. Gegen Energie Cottbus gewann der Bundesliga-Aufsteiger mit 2:0. Bislang gab es zwei Namensgeber: 2011 stieg der Photovoltaikhersteller Wirsol ein; bis 2019 hieß die TSG-Heimspielstätte Wirsol Rhein-Neckar-Arena, ehe sie in Pre Zero Arena umbenannt wurde. Pre Zero ist Umweltdienstleister der Schwarz Gruppe (Kaufland, Lidl).

Lieblingsgegner: Der 1. FC Köln ist ein gern gesehener Gast in der Rhein-Neckar-Arena. Gegen die "Geißböcke" gelangen der TSG in der Bundesliga die beiden höchsten Heimsiege. Im März 2018 gewann die Nagelsmann-Truppe mit 6:0, im Oktober vergangenen Jahres endete die Partie mit 5:0 für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß.

Zwischenbilanz: Die TSG ist sportlich knapp im Plus. Bei Redaktionsschluss (24.3.) hatte Hoffenheim 469 Bundesliga-Spiele absolviert, davon 170 gewonnen und 165 verloren, in 134 Partien gab es ein Unentschieden. Torverhältnis: 754:718.

Dauerbrenner: Im November 2010 wurde Alexander Rosen zum Sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der TSG Hoffenheim ernannt, seit April 2013 ist er als Direktor Profifußball für die Bundesliga-Mannschaft zuständig. Neun Jahre also – in der Bundesliga ist das auf dieser Position fast eine Ewigkeit. Noch länger ist Frank Briel als Geschäftsführer der TSG tätig. 2006 kam der frühere SAP-Vorstandsassistent als Kaufmännischer Leiter zur TSG, ehe er im Mai 2010 zum Geschäftsführer befördert wurde.

Nationalspieler: In der ersten Bundesliga-Saison 2008/09 wurden auch die ersten Hoffenheimer Spieler von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader der DFB-Auswahl berufen: Marvin Compper und Tobias Weis. Im November 2008 avancierte Compper bei der 1:2-Niederlage gegen England zum ersten deutschen Nationalspieler der TSG. Für den gebürtigen Tübinger währte die Freude jedoch nur kurz: Es blieb bei diesem einzigen Einsatz für das DFB-Team. (Roland Karle)