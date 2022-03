Alternativen zu Gas sind gefragt

Russlands Präsident Wladimir Putin drohte gestern, die Gaslieferungen nach Deutschland einzustellen – und da wird auch so manchem Hausbesitzer rund um Wiesloch bang. "Die Menschen schauen sich verstärkt nach Alternativen um", berichtet etwa Markus Thome von der St. Leon-Roter Firma Rothermel Sanitär. Seine Beobachtung: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wollten viele nicht mehr von (russischem) Gas abhängig sein.

Der Installateur- und Heizungsbaumeister hat allein in der letzten Woche rund zehn Anfragen nach einem Austausch von Gas-Heizungen erhalten. "Davor waren es null", so Thome. Besonders Hybrid-Lösungen – also eine Kombination aus Wärmepumpe und Fotovoltaik – seien gefragt. Selbst zwei Kunden, die zuvor ein Angebot für eine Gasheizung erbeten hatten, hätten sich inzwischen gemeldet und Zweifel bekommen. Dort will er nun schauen, ob ebenfalls eine Wärmepumpe zum Heizen möglich ist. Doch der Fachmann weiß: "Bei Heizkörpern ist das oft schwer."

Doch zumindest seien die Geräte derzeit wieder leichter zu bekommen. "Letztes Jahr gab es wegen Corona und des Chipmangels lange Lieferzeiten", erzählt Thome im RNZ-Gespräch. Was er vorher am Tag nach der Bestellung geliefert bekam, dauerte da drei Monate.

Bei der Firma Spannagel Haustechnik in Mühlhausen gingen allein gestern sechs Anfragen für Solaranlagen ein. "Sonst ist es eine im Vierteljahr", berichtet eine Mitarbeiterin. Ob dies allerdings an Putins Drohung liege, konnte sie nicht sagen. "Es hat zumindest keiner den Krieg erwähnt."Auch bei der Dielheimer Firma Stiehler ist die Nachfrage nach Wärmepumpen und Sonnenenergie hoch. "Aber sie ist seit dem Krieg nicht gestiegen", so Mark Stiehler. Der Heizungsbauer vermutet, dass dies zeitverzögert geschieht. "Nach einer Woche Krieg baut man ja nicht sofort die Heizung aus." Immerhin gehe es da um mehrere 10.000 Euro.

Beim Rauenberger Heizungs- und Sanitärbetrieb Marvin Nagel hat man indes keine Veränderungen festgestellt. "Wir haben in den letzten zwei Wochen noch Gasheizungen eingebaut", berichtet Mitarbeiter Aaron Stier. Und auch in den nächsten Wochen gebe es noch einige Aufträge für Gasheizungen. "Die Nachfrage ist da, daran hat der Krieg nichts geändert", sagt Stier. (aham)