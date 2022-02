Das Airfield ist heute im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Im April 2014 wurde der ehemalige Militärflugplatz von den Amerikanern geräumt. Die Stadt hat allerdings vor, das Airfield von der Bima zu kaufen. Die 15,6 Hektar große Fläche liegt zwischen den Stadtteilen Bahnstadt, Pfaffengrund und Kirchheim. Die bebaute Fläche auf dem Airfield nimmt mit 1,8 Hektar einen vergleichsweise geringen Umfang ein. Die Landebahn erstreckt sich über eine Länge von 1070 Metern und eine Breite von 30 Metern. Eine öffentliche Straße – der Diebsweg – quert die ehemalige Landebahn. Darüber ist das Airfield auch an den Individualverkehr angebunden. Der Diebsweg verbindet die Speyerer und Eppelheimer Straße und damit die Stadtteile Kirchheim und Pfaffengrund. Eine unmittelbare Anbindung an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs – also über Bus und Bahn – besteht allerdings nicht.