Adler laden zum Hoffest

In rund vier Wochen versammelt Pavel Gross die Spieler zu ersten Fitnesstests wieder in Mannheim, die Fans stimmen sich bereits jetzt auf die Saison 2019/20 ein. Traditionell mit dem Hoffest am Samstag zwischen 13 und 16 Uhr vor dem Südportal der SAP Arena. Der VIP-Parkplatz steht kostenfrei zur Verfügung. Am Samstag gibt es für die Anhänger letztmals Gelegenheit zum Kauf einer Dauerkarte mit Frühbucherrabatt. Der Ticket-Shop der SAP Arena ist bis 16 Uhr geöffnet, einige Spieler kommen zur Autogrammstunde vorbei. Unterdessen kündigte der Klub an, dass auch die Meistersaison 18/19 wieder in einem Film festgehalten wird. Eine Produktionsfirma aus Neustadt (Weinstraße) und Norbert Lang vom Rhein-Neckar-Fernsehen produzieren einen längeren Streifen. RK