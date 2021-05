> Der Radklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist nach Angaben des Vereins "die größte Befragung zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit". Der Test fand von September bis November 2020 bereits zum neunten Mal statt, wird alle zwei Jahre durchgeführt und vom Bundesverkehrsministerium unterstützt. Rund 230.000 Radfahrer haben diesmal abgestimmt und 1024 Städte und Gemeinden bewertet, darunter 164 in Baden-Württemberg und 16 im Rhein-Neckar-Kreis. Erstmals haben es auch vier Orte aus dem direkten Heidelberger Umland in die Wertung geschafft: Leimen bei den großen Kreisstädten (20.000 bis 50.000 Einwohner) sowie Neckargemünd, Eppelheim und Sandhausen bei den Kommunen bis 20.000 Einwohnern. Für den ADFC-Pressebeauftragten Bert-Olaf Rieck der Beweis für das zunehmende Interesse am Radfahren und dem Fahrradklimatest. Pro Ort müssen mindestens 50 Abstimmungsergebnisse vorliegen, die vor allem per Internet abgegeben werden. Der ADFC weist den Ergebnissen seines Tests "durch die breite Bürgerbeteiligung hohe Aussagekraft" zu. "Es schafft überhaupt erst ein Bewusstsein für das Thema und durch die Schulnoten sieht man sehr schön, wo der Schuh drückt", meint Rieck. Bei den 32 Fragen schätzen die Teilnehmer auf einer Skala von eins bis sechs etwa ein, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt in Corona-Zeiten das Radeln besonders fördert. bmi