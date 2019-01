Mit der Autobahnsperrung setzte das Chaos ein

Eigentlich waren die Bauarbeiten an der Brücke über die Autobahn A6 und auch in vielen weiteren Medien rechtzeitig und ausführlich angekündigt worden. Laut Michael Endres, Pressesprecher des für den A6-Ausbau zuständigen Konsortiums ViA6West, wurden auch die Betreiber von Navigationssystemen informiert, damit die Autofahrer auf die Ersatzstrecken geleitet würden. Darüber hinaus informierten die großen Vorwegweiser auf der A6 bei Hockenheim, der A5 am Walldorfer Kreuz und der A81 bei Leonberg über die Vollsperrung der Autobahn.

Und doch setzte mit der Sperrung am vergangenen Samstag um 5 Uhr das Chaos ein, sodass vielerorts vom Verkehrskollaps gesprochen wurde. Wobei der erste Eindruck täuschen könnte: Die Polizei sprach Sonntag auf RNZ-Anfrage nämlich nur von jeweils rund fünf Kilometern Stau an den Ableitungen vor den Sperrungen aus Richtung Heilbronn beziehungsweise Mannheim.

Auch seien keine "Störungen" im Sinne von schwerwiegenden Vorkommnissen gemeldet worden, hieß es weiter. Eine Gesamtübersicht über Staus und eventuelle Vorfälle kann die Polizei aber erst im Lauf des heutigen Montags zusammenstellen. Die Umleitungsstrecken gerade bei Dielheim, Mühlhausen und Rauenberg waren stark frequentiert, berichtete die Polizei gestern weiter.

Mehrfach, schon am Samstagmorgen, kam es zu Staus an den Autobahnausfahrten in Sinsheim und in Rauenberg, beispielsweise auf der Bundesstraße B39. Für Beobachter dort oder auch am Walldorfer Kreuz wurde dabei besonders der kolossale Schwerlastanteil am Verkehr deutlich und mehr noch, was über 120.000 Fahrzeuge, die allein auf der A6 jeden Tag unterwegs sind, bedeuten. Immerhin ließ der Druck mit dem Sonntagfahrverbot für Lkw nach.

Die Polizei war laut der Mitteilung mit speziellen Kräften das Wochenende über im Dienst und griff vor Ort regelnd ein, wenn es zu Problemen kommen sollte. Übrigens hat ViA6West die nächste Autobahnsperrung hier bereits angekündigt, Ende März nämlich. Die soll allerdings nur wenige Stunden dauern und das Ende wenigstens der Arbeiten an der Brücke zwischen Tairnbach und Balzfeld einläuten.