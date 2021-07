> Fadime Tuncer wurde 1969 in der zentralanatolischen Stadt Sivas geboren, 1975 übersiedelte die Familie nach Mannheim, wo Tuncer am Ursulinen-Gymnasium ihr Abitur machte. Ab 1991 studierte sie zunächst Jura in Mannheim und in Heidelberg, schließlich ab 1999 Politikwissenschaft, Soziologie und Öffentliches Recht in Heidelberg; hier machte sie 2005 ihren Magister. Schon zu Studienzeiten zog sie 1996 nach Schriesheim, hier heiratete sie, und hier werden auch ihre beiden Kinder, eine Tochter und ein Sohn, groß. Vor 20 Jahren wurden das Ehepaar eingebürgert – und seitdem können beide endlich wählen. 2005 organisierte sie den ersten Bürgermeisterwahlkampf Hansjörg Höfers, seit 2010 arbeitet sie als Wahlkreisreferentin des grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl.

Seit 2009 ist Tuncer Stadträtin der Grünen Liste und zugleich auch Kreisrätin, seit 2013 Vorsitzende des grünen Kreisverbands Neckar-Bergstraße. Nachdem sie den Einzug in den Gemeinderat 2014 wieder geschafft hatte, wurde sie bei der Kommunalwahl 2019 mit 6056 Stimmen Stimmenkönigin, der Zweitplatzierte, Robert Hasenkopf-Konrad (ebenfalls Grüne Liste), erhielt exakt 1000 Stimmen weniger. Am 17. Juli 2019 wurde sie zur Ersten Bürgermeisterstellvertreterin gewählt, der Kampf um die Kandidatur Michael Mittelstädts (CDU), der dann doch ihr Vize wurde, hat immer noch einige Wunden, zumindest bei Mittelstädt, hinterlassen.

Als Hobbys nennt Tuncer Landschaft und Natur, vor allem in Schriesheim, Lesen, Fotografieren und Backen – und wenn sie Zeit dazu hat, auch Yoga. hö