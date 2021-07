HINTERGRUND

Auch der in Heidelberg ansässige Palmyra-Verlag trägt seinen Teil dazu bei, die Erinnerung an den Sänger der kalifornischen Band am Leben zu erhalten. In dem von Georg Stein gegründeten, auf Rockmusik spezialisierten Verlag sind bereits drei Bücher erschienen, die sich mit Jim Morrison und den Doors auseinandersetzen.

Bob Seymores "The End. Der Tod von Jim Morrison" legt den Fokus auf die Hintergründe von Morrisons mysteriösem Tod in Paris. "The Doors. In eigenen Worten" wiederum enthält Äußerungen der Bandmitglieder, die die international anerkannten Doors-Experten Andrew Doe und John Tobler aus einer Vielzahl an Interviews, Pressekonferenzen und Privatgesprächen zusammengetragen haben. Bei "End of the Night oder Ruf des Schmetterlings" handelt es sich schließlich um eine teils autobiografische, teils fiktive Erzählung. Anna-Maria Ruf schildert darin eindrucksvoll eine Identitäts- und Spurensuche im Spiegel des legendären Doors-Sängers. (dasch)