> Die Leukämie-Stiftung des spanischen Tenors José Carreras – 1987, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, erkrankte er selbst an akuter lymphatischer Leukämie – hat seit ihrer Gründung 1995 über 220 Millionen Euro gesammelt und über 1300 Projekte finanziert. Dazu gehören der Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Blutkrebs-Erkrankungen, die Förderung von jungen Talenten durch Stipendienprogramme und die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen. "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem", fordert José Carreras immer wieder. Das Promotionsstipendium, das die Stiftung zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie vergibt, wurde im Jahr 2014 eingerichtet und an inzwischen 50 Doktoranden vergeben. Außer den beiden Heidelbergern wurden in diesem Jahr noch zwei Promotionsstipendiaten aus Kiel und München ausgewählt. bik