Kneipp-Tipps für den Alltag

Güsse statt Gymnastikkurs, bewusste Alltagsübungen statt Fitnessstudio: Auch mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand kann etwas für die Gesundheit getan werden – quasi "nebenbei", ganz bequem von zu Hause aus. Wie das geht,

weiß der Kneipp-Bund, der Tipps gibt (www.kneippbund.de).

Tipp 1: "Guten Morgen"-Klopfmassage

Regt die Durchblutung an, schult die Körperwahrnehmung, versorgt den Körper mit Sauerstoff. Vor dem offenen Fenster mit der linken Faust am kleinen Finger der rechten Hand den Arm nach oben bis zum Nacken klopfen und an der Arminnenseite wieder abwärts klopfen. Ebenso mit dem linken Arm verfahren. Danach mit den Fingerspitzen kreisförmig auf Höhe des Brustbeins klopfen, um die Thymusdrüse zu aktivieren. Mit den Daumen mehrmals um den "Gürtel" streichen, Leisten und Po abklopfen und weiter an der rechten Beinaußenseite nach unten bis zu den Füßen und an der Innenseite wieder hinauf klopfen. Zum Schluss mit den Fingerspitzen die Schädeldecke entlang klopfen, den Ton bewusst wahrnehmen.

Tipp 2: Frische-Kick mit Gesichtsguss

Belebt und strafft die Haut, hilft bei Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit. Temperatur bei dieser Kaltwasseranwendung: zwischen 16 und 18 Grad. Den Gießstrahl eines Gießrohrs oder Duschschlauchs ohne Kopf an der rechten Schläfe ansetzen und quer übers Gesicht auf die linke Seite ziehen. Dann den Wasserstrahl über die Nasenwurzel in die rechte Gesichtshälfte führen und in Längsstrichen auf und ab in Richtung Ohr bewegen. In einem Bogen über Stirn und Nasenwurzel auf die linke Seite wechseln und auch dort in kleinen Längsstrichen Richtung Ohr wandern. Zum Abschluss: Gesicht dreimal gegen den Uhrzeigersinn umrunden und nasse Hände kurz in den Nacken legen.

Tipp 3: Gesundes Knuspermüsli

Eine vollwertige Kost ist wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden. Dieses Müsli garantiert einen energiereichen Start in den Tag. Zutaten: 200 g Vollkorn-Getreideflocken, 50 g Sonnenblumenkerne, 50 g Haselnüsse, 50 g Mandeln, 2 Msp. Zimt, 3 EL Rapsöl, 2 EL Honig, Vanillepulver. Nüsse und Mandeln grob hacken. Getreideflocken mit allen trockenen Zutaten mischen. In einer Pfanne Rapsöl und Honig erhitzen, Mischung hineingeben, bei niedriger Hitze unter häufigem Wenden leicht rösten. Nach Belieben mit Joghurt und Trockenfrüchten anrichten.

Tipp 4: Venen-Fitness

15 Minuten pro Tag reichen aus!

1. Die Zehenraupe: Barfuß wird im Stehen versucht, sich durch wechselseitiges Anziehen der Zehen fortzubewegen.

2. Füße kippen: Im Sitzen/Stehen Füße von der Ferse auf die Zehenspitzen kippen.

3. Spannung halten: Weichen Ball/Kissen im Sitzen zwischen den Waden halten, dabei die Beine/Knie heben und senken.

4. "Klavierspielen": In Rückenlage die Beine heben und mit den Zehen "Klavier spielen". Auch gut: das "Radfahren".

5. Treppentanz: Mit beiden Füßen auf dem Vorderfuß auf einer Treppenstufe stehen und Fersen senken, dann wieder hochdrücken auf die Fußballen.

6. Igelballmassage: Eine Fußsohlenmassage stimuliert die Fußreflexzonen.

Tipp 5: Superfood aus dem Garten

Für eine vier- bis sechswöchige Frühjahrskur zur Rundum-Stärkung von Stoffwechsel bis Immunsystem zweimal am Tag 1 TL Löwenzahnblätter aufkochen und eine Viertelstunde ziehen lassen. Der feine Geschmack junger Löwenzahnblätter ist auch eine gesunde Ergänzung im Salat!