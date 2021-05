> Für den Bundespreis "Kooperative Stadt" waren Kommunen ab 10.000 Einwohnern gesucht, die auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Fachbereichen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten. Bewerben konnten sich alle Kommunen mit laufenden sowie bereits umgesetzten Kooperationsprojekten der Stadtentwicklung. Neben der Auszeichnung und den Geldpreisen entsteht eine Publikation mit einer Übersicht über neue Instrumente der Kooperation. Diese wird Mitte September veröffentlicht und kann kostenlos über das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung bezogen werden. Weitere Preisträger sind Kiel, Aachen, Halle/Saale, Nürnberg, Berlin-Mitte, Dinslaken, Tübingen, Schwerte, Landau in der Pfalz, Dessau-Roßlau, Wittenberge und Eltville am Rhein. rnz