> Das Heidelberger Unternehmen Aspilos GmbH betreibt seit dem 30. Dezember 2020 auf dem Parkplatz des "Bauhauses" in der Eppelheimer Straße 48 ein "Drive through"-Schnelltestzentrum. Seit 4. Januar übernimmt die Stadt die Hälfte der Kosten eines Testes (maximal 14,50 Euro) für Heidelberger Bürgerinnen und Bürger. Dieses Angebot gilt noch für den gesamten Januar. Der Zuschuss wird direkt beim Bezahlen abgezogen; mit seinem Ausweis muss man nachweisen, dass man in Heidelberg wohnt.

> Termine können im Internet unter https://aspilos.de/testzentrum gebucht werden. Ab Mittwoch kann zwischen den Standorten "Bauhaus" in der Eppelheimer Straße und "Heidelbeach" in der Tiergartenstraße gewählt werden. Personen, die sich kostenpflichtig testen lassen möchten, wird im "Drive through"-Schnelltestzentrum nach vorheriger Terminvereinbarung im Auto sitzend durch die offene Fensterscheibe ein Nasenrachenabstrich entnommen. Ihr Testergebnis erhalten die Kunden im Testzentrum rund 20 Minuten nach dem Abstrich per E-Mail.