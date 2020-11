HINTERGRUND

Jubiläumsfolgen: "In der Familie"

Wenn der Tatort, wie Regisseur Dominik Graf sagt, "die Bundesliga der Kommissare" ist, hat die ARD für die Jubiläumsfolge zum 50. Geburtstag eine Spitzenmannschaft auf den Platz geschickt: Mit den Münchner Urgesteinen der Reihe, den Kommissaren Batic und Leitmayr sowie dem Dortmunder Ermittler-Team rund um den eigenwilligen Kommissar Faber spielt das Krimiformat seine Stärken aus – und das gleich über zwei eindringliche Folgen (Ausstrahlung am 29. November und 6. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr im Ersten). Titel: "In der Familie".

Worum geht es? In einer Dortmunder Vorstadt betreibt Luca Modica (Beniamino Brogi; siehe Interview S. 2) mit seiner Frau Juliane (Antje Traue) eine Pizzeria. Einträglicher ist jedoch ein verhängnisvoller Deal mit der ’Ndrangheta, die ihm das Restaurant beschafft hat: In dem Laden kann man nicht nur gute Pizza essen, er ist auch für die italienische Mafia ein verkehrsgünstiger Umschlagplatz für Kokain. Das ahnt auch die Kripo, die das Lokal oberserviert. Juliane Modica ist zunehmend über die kriminellen Umtriebe ihres Mannes aufgebracht. Nora Dalay wird darauf angesetzt, Juliane zu einer umfassenden Zeugenaussage zu bewegen. Es ist schließlich ein Mord in München und die Fahndung nach dem untergetauchten Tatverdächtigen Pippo Mauro (Emiliano de Martino), der die Münchner Kommissare nach Westfalen führt. Jener Pippo, der sich bei den Modicas eingenistet hat, bringt alles ins Wanken.

Lohnt sich die Doppelfolge? Auf jeden Fall! Der Dortmunder Teil ist etwas stärker als der Münchner, dafür aber am Ende auch sehr brutal. Mit einem nervenaufreibenden Cliffhanger, der das Warten bis zur zweiten Folge eine Woche später schwer macht. Man darf nicht zu viel verraten, aber die Mafia-Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Die Figuren steuern einem Abgrund entgegen – die gesamte Ausweglosigkeit der Lage wird im zweiten Teil (Regie: Pia Strietmann) überdeutlich gezeichnet. Emotional packend bleibt der Zweiteiler bis zum Schluss. Besonderheit: Es wird viel Italienisch gesprochen (mit deutschen Untertiteln). Insgesamt ist "In der Familie" ein packendes Stück Tatort-Geschichte zum 50. Geburtstag.