Hans-Peter Kohl

> Geboren: 1969 in Rheinhausen

> Familie: verheiratet, eine Tochter (13) und ein Sohn (16), Wohnort: Seckenheim.

> Beruflicher Werdegang: Mathematik- und Physikstudium in Heidelberg, Referendariat in Mannheim und Weinheim, seit 2000 Lehrer am KGS, seit 2013 stellvertretender Schulleiter, ab 1. August 2020 Schulleiter. mank