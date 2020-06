Strafanzeige gegen Journalistin?

Bundes-Innenminister Horst Seehofer (CSU) überlegt, Strafanzeige gegen eine Journalistin der "taz" zu stellen. Diese hatte in einer satirischen Kolumne geschrieben, nach Abschaffung der Polizei – wie sie angesichts der rassistischen Vorfälle in den USA gefordert wird – seien die Beamten am besten auf einer "Mülldeponie" als neuem Arbeitsplatz aufgehoben – "unter ihresgleichen". Da könnten sie am wenigsten Schaden anrichten. "Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben", erklärte Seehofer. "Ich bin sehr für Presse- und Meinungsfreiheit, aber es gibt auch Grenzen." Noch ist keine Anzeige erstattet. Kanzlern Angela Merkel soll davon abgeraten haben. sös