Zur Person

Günther Oettinger wurde am 15. Oktober 1953 in Stuttgart geboren. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen. Seine politische Karriere begann 1977 in seiner Heimatstadt Ditzingen, wo er acht Jahre Vorsitzender des CDU-Ortsverbands war. 1984 wurde er in den baden-württembergischen Landtag gewählt, 1991 zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion. Von 2005 bis 2010 war er Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, bevor er als EU-Kommissar für Energie nach Brüssel wechselte. Vier Jahre später übernahm Oettinger das Ressort für Digitalwirtschaft. Dieses Amt legte er Ende 2019 nieder.