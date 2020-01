Wo ist die Queen Victoria 1819 geboren?

Bei Eberbach oder in London? Roland Vetter hat sich die Geschichte vorgeknöpft und im Eberbacher Geschichtsblatt 2007 der Ortslegende die historischen Fakten gegenübergestellt. Tatsache ist, dass die Mutter der Ahnin von Queen Elizabeth II. als Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saal-feld erst einen leiningischen Fürsten heiratete, der starb. Die Witwe freite der Herzog Edward von Kent. Beide wurden Eltern der späteren Königin Victoria von England, die 1837 bis 1901 regierte. Der Legende nach soll die hochschwangere Mutter Victoire ihre Tochter unweit von Eberbach auf einem (Neckar-)Schiff entbunden haben. Als gesichert gilt jedoch Victorias Geburt am 24. Mai 1819 im Kensington-Palast in London. Aber die Ortslegende verhilft der Strohauer-Torte seit 1962 zu royalem Glanz. (fhs)