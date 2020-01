Trisomie 21

Der Begriff Trisomie 21 steht für eine Chromosomenstörung, konkret für den Chromosomenkörper 21 als Träger der Erbinformationen. Ursache der auch als Down-Syndrom (benannt nach dem britischen Arzt John Langdon-Down) bezeichneten Störung ist ein Fehler in den Erbanlagen der betroffenen Menschen. Chromosomen sind Zell-Bestandteile, auf denen Erb-Informationen gespeichert sind. Das Chromosom 21 ist dann dreifach statt nur doppelt vorhanden. Man geht davon aus, dass die Fehlverteilung des Chromosom 21 während der Eizellbildung mit dem mütterlichen Alter zusammenhängt. Menschen mit Down-Syndrom haben dann typische körperliche Merkmale und sind häufig in ihrer Denkfähigkeit beeinträchtigt. Trisomie 21 zählt nicht zu den Erbkrankheiten. Vermutlich gab es Trisomie 21 bereits in der Frühgeschichte des Menschen. Humanbiologen wiesen die typischen Merkmale an einem 2500 Jahren alten Skelett nach, das bei Tauberbischofsheim gefunden wurde.