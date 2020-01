Hintergrund

Am 12. Dezember 2019 findet ein Jogger kurz vor 19 Uhr im Menzerpark in Neckargemünd einen lebensgefährlich verletzten Mann. Dieser ist zunächst noch ansprechbar, sein Zustand wird aber immer kritischer. Nur eine stundenlange Notoperation kann sein Leben zunächst retten. Erst sah alles aus wie ein Unfall, doch dann schaltet das Krankenhaus die Polizei ein. Diese trifft gegen 2 Uhr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Menzerpark ein. Die Spurensuche startet. Der Park wird großräumig abgeriegelt. Während vom Nachthimmel unablässig nasser Schnee und später Regen fällt, streifen Kriminalbeamte über die Wege und Grünflächen, durchforsten das Gebüsch und Laub. Die Feuerwehr leuchtet den Park aus. Auch am Tag darauf sind Spezialisten der Heidelberger Kriminalpolizeidirektion noch am Werk, sichern Spuren und fotografieren verdächtige Gegenstände. Kurz vor Weihnachten werden die schlimmsten Befürchtungen wahr: Polizei und Staatsanwaltschaft geben bekannt, dass der 54-Jährige in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die entscheidende Frage bleibt: Was ist hier passiert? Hat sich ein schweres Verbrechen ereignet? Zur Art der Verletzungen schweigt die Polizei bis heute. Und somit bleibt der Fall mysteriös und gibt Rätsel auf. (bmi/cm)