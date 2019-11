Zur Person

Hubert Bläsi, Oberstudiendirektor i.R., leitete in Heilbronn zuletzt die Andreas-Schneider-Schule. Er saß lange Jahre als Stadtrat für die CDU im Gemeinderat, beteiligte sich am sozialen und kulturellen Leben der Stadt in vielfältiger Weise und wurde dafür mit dem Ehrenring der Stadt Heilbronn ausgezeichnet. (bfk)