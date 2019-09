Zur Person

Clara Däubler wurde in Feuchtwangen geboren und ist ab dem dritten Lebensjahr zunächst in Eberbach, seit Beginn der Grundschule in Hirschhorn aufgewachsen. Ihr Abitur machte sie 2008 am Hohenstaufen-Gymnasium. Musikschulunterricht nahm sie 1993 zuerst bei Christine Vogel in Geige, ab etwa 2004 folgte Ensemble bei Gerd Mayer-Mendez, dann bis zum Abitur bei Bernhard Sperrfechter sowie Bass bei Matthias Debus.Von 2010 bis 2015 studierte sie an der Hochschule für Musik Theater und Medien (HMTM) Hannover bei Detlev Beier.