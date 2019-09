Protestanten unterstützen Klimaschutz-Aktionstag

Heute gehen weltweit Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In Heidelberg startet der Protestzug um 11 Uhr an der Stadtbücherei. Auch die Evangelische Kirche in Heidelberg unterstützt den Klima-Aktionstag.

Deshalb läuten die Glocken der Heiliggeistkirche am Marktplatz heute um genau 11.55 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt bleibt die Kirchturmuhr dann bis Montag auf fünf vor zwölf stehen - und auch die Glocken werden solange schweigen. Citykirchenpfarrer Vincenzo Petracca erklärt dazu: "Es ist fünf vor zwölf für unseren Planeten, aus diesem Grund läuten wir um diese Uhrzeit unsere Kirchenglocken. Die Bewahrung der Schöpfung ist uns Christinnen und Christen aus unserem Glauben aufgegeben."

Direkt nach dem Läuten gibt es um 12 Uhr eine Mahnwache in der Kirche, an die sich um 12.30 Uhr eine Mittagsandacht zum Klimaschutz mit Altstadtpfarrer Mirko Diepen anschließt. (RNZ)